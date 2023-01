Salvaţi de nea Cornel Scapati pe moment de problema restantelor, conducatorii de la Poli reiau lupta pentru promovare cu doua transferuri foarte reusite. Echipa de fotbal Politehnica Iasi reia in scurt timp drumul spre reconectarea la prima liga, unde clubul din Copou pretinde ca isi are locul. Desi politica municipala in domeniul sportului nu este, in general de laudat, in acest an fotbalul face exceptie, avand la dispozitie un buget record pentru esalonul secund, de care ar fi fericite si destule echipe din Superliga. S-a considerat sezonul precedent, sub comanda lui Costel Enache, unul de acumulari urmand ca in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

