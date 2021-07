„Salvaţi Copiii” trage un semnal de alarmă: Zilnic, la Iaşi, doi bebeluşi sunt aduşi pe lume de mame minore Judetul Iasi se afla pe locul IV la nivel national in ceea ce priveste numarul de mame minore, conform organizatiei „Salvati Copiii", in 2019, cel mai recent an monitorizat, fiind inregistrate 733 de nasteri in randul adolescentelor. Concret: peste doi pe zi. Situatia este ingrijoratoare si la nivel national, avand in vedere ca dintre cele 199.720 de nasteri inregistrate in Romania in 2019 749 provin de la fete sub 15 ani si 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani. Practic, 10-: unul din zece nou-nascuti provine dintr-o mama adolescenta. Iar, potrivit reprezentantilor Salvati Copiii,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Dintre cele 199.720 de nașteri inregistrate in Romania in 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani. Unul din zece nou-nascuți provine dintr-o mama adolescenta, un fenomen exacerbat in pandemie și cu consecințe psiho-sociale pe termen lung. Județul…

