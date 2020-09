Salvaţi Copiii semnalează problema reţelei deficitare de cabinete medicale din mai multe şcoli O cercetare a organizatiei Salvati Copiii semnaleaza problema retelei deficitare de cabinete medicale din mai multe scoli, doar 16 unitati dintre cele 144 analizate, din 135 de localitati, avand cabinet medical cu personal de specialitate pe toata durata programului scolar. "Reteaua deficitara de cabinete medicale si de personal specializat este una dintre problemele majore identificate de Organizatia Salvati Copiii Romania, intr-o cercetare de teren care masoara gradul de pregatire a scolilor pentru revenirea in clase a copiilor, in conditii de siguranta sanitara. Astfel, dintre cele 144 de scoli… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Rețeaua deficitara de cabinete medicale și de personal specializat este una dintre problemele majore identificate de Organizația „Salvați Copiii” Romania, intr-o cercetare de teren care masoara gradul de pregatire a școlilor pentru revenirea in clase a copiilor, in condiții de siguranța sanitara.

