Salvați Copiii România Mureș sărbătorește 30 de ani de activitate Zeci de mii de copii și parinți din județul Mureș, in special din mediile defavorizate, au fost ajutați sa treaca prin perioade dificile din viața lor in ultimele trei decenii de catre specialiștii Organizației Salvați Copiii care s-a extins acum și in județul Cluj. Unul dintre cele mai importante proiecte este cel referitor la sanatatea

Un șofer s-a intalnit, duminica, 11 septembrie, pe un drum din județul Cluj, cu un urs. Intalnirea, cat se poate de surprinzatoare, a avut loc in comuna Aluniș, in jurul orei 22:00. Șoferul, care circula dinspre Iclod spre Aluniș, a fost luat prin surprindere de apariția unui urs, a povestit un localnic

Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, o autocisterna a parasit partea carosabila și a intrat in șanțul de pe același sens de mers, pe autostrada A3, pe raza localitații Chețani. Cisterna era goala și nu au fost scurgeri de combustibil. La fața locului intervin, pentru asigurarea masurilor specifice

Ardelenii au fost mai norocoși decat FCSB, insa chiar și așa, grupa G este una destul de grea pentru campioana Romaniei. Elevii lui Dan Petrescu au picat cu Slavia Praga, Sivasspor și Ballkani. Slavia Praga, vicecampioana Cehiei, este cea mai valoroasa echipa din grupa, cu un lot cotat la 55.93 milioane

Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 26 iulie 2022, ca proiectul „Construire supermarket, sistematizare verticala, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, totem

In ultimele 4 zile, polițiștii Biroului Autostrazi au aplicat peste 190 de sancțiuni contravenționale, in urma unor acțiuni rutiere desfașurate pe autostrazile de pe raza județelor Mureș și Cluj. In perioada 12 – 15 august a.c., polițiștii din cadrul Brigazii Autostrazi au desfașurat, pe autostrazile

In intervalul 5-11 august 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, in cadrul Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor, a realizat 12 acțiuni de intervenții active in atmosfera pentru combaterea a 29 de celule convective – formațiuni noroase cu grindina in formare.

Sunt 4 ani de cand marele artist Dumitru Farcaș a trecut la cele veșnice. Dumitru Farcas s-a nascut in 12 mai 1938 in Maramureș, in Grosi. A urmat Academia de Muzica „Gheorghe Dima" din Cluj. Și-a inceput cariera profesionala in 1960, ca instrumentist al Ansamblului Maramuresul din Baia Mare. In 1962

Drogurile au fost confiscate. Perchezitii in Mures si Cluj la traficantii de droguri! Trei persoane au fost retinute