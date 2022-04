Stiri pe aceeasi tema

- Un transport umanitar cu produse de necesitate imediata trimis de organizatia Salvati Copiii Romania va ajunge in Republica Moldova la mamele si copiii refugiati din Ucraina.Potrivit unui comunicat al organizatiei Salvati Copiii, transmis marti AGERPRES, 245.200 de produse igienico-sanitare (scutece,…

- București, 12 aprilie 2022: In urma intalnirilor de pe teren cu autoritațile de la Chișinau, Organizația Salvați Copiii a decis sa acorde asistența umanitara mamelor și copiilor care s-au refugiat in Republica Moldova. Astfel, un transport umanitar cu 245.200 de produse de necesitate imediata, igienico-sanitare…

- Președintele Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, aflat in prima vizita efectuata de un șef de stat elvețian in Republica Moldova, a menționat, dupa o intrevedere cu președinta Maia Sandu, ca s-a aratat impresionat de solidaritatea de care dau dovada cetațenii moldoveni pentru a-i ajuta pe ucrainenii…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent Logsdon, spune ca nu exista, la moment, anumite indicii privind un atac asupra Republicii Moldova. „Suntem cu toții atenți la orice semn și la orice știre ca sa ne dam seama ce se intampla in imediata vecinatate a frontierei Republicii Moldova.…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- Republica Moldova este gata sa primeasca câteva zeci de mii de refugiați ucraineni. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „La punctele de trecere a frontierei cu Ucraina se atesta o creștere a fluxului de tranzit.…