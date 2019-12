Salvati Copiii: Rata mortalitatii infantile e de cinci ori mai mare in Tulcea decat in Bucuresti. Ce cauzeaza clivajul Clivajul mare care exista intre judetele din tara in ceea ce priveste sansa la viata a nou-nascutilor prematur sau cu patologii grave arata insuficienta politicilor publice, care concentreaza maternitatile dotate cu aparatura medicala in zone geografice favorizate, lasand descoperite zone mai vulnerabile.



Asa se face ca, in judetul Tulcea, rata mortalitatii infantile a fost, in 2018, de cinci ori mai mare decat cea inregistrata in Bucuresti, unde se afla majoritatea maternitatilor de nivel III (15,5 la mia de copii nascuti vii, fata de 3,6).



