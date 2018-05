Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane o țara a decalajelor profunde, care atrag dupa ele discriminari dureroase, cu consecințe pe termen lung atat in ceea ce privește viața copiilor, cat și in ceea ce privește societatea in ansamblul ei. Astfel, la nivel național, rata de parasire timpurie a școlii este de 26,6% in zonele…

- Peste 300 de localitați din Romania s-au inscris in proiectul Uniunii Europene care acorda bonuri valorice pentru instalarea unor echipamente pentru accesul wireless la internet. Voucherele in valoare de 15.000 de euro se vor acorda dupa regula primul venit, primul servit. 306 de localitați din Romania…

- Drepturile pacientilor din Europa privind accesul la medicamente sunt consacrate prin prevederile Directivei Europene a medicamentelor referitoare la Obligatia de Serviciu Public, respectiv prin Art. 81 din Directiva 2001/83/CE. Aceasta prevedere este transpusa in legislatiile nationale ale statelor…

- Comertul online capata din ce in ce mai mult teren, inclusiv in zonele rurale ale Romaniei, sustinut in special de dezvoltarea tehnologiei si a penetrarii tot mai mari a smartphone-ului, astfel ca 26% dintre clientii celui mai mare retailer online din Romania, eMag, si 18% dintre comenzile plasate…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, ABA Crișuri a inaugurat „Muzeul de Gospodarire a Apei”, primul de acest gen din Romania. Invitați speciali au fost elevii Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea și elevii Școlii primare Zerind. Cei 50 de vizitatori au petrecut doua ore…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…