- Parintii din Romania considera ca in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, au platit, in medie, sensibil mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor, potrivit unui comunicat al Organizatiei Salvati Copiii transmis Agerpres.

- Echipamentele pentru educatia online se traduc intr-un cost mediu de 5.800 de lei pe familie, iar costul mediu pentru cei care acceseaza servicii de tip Scoala dupa scoala a fost de aproximativ 4.200 de lei, o valoare dubla comparativ cu anul 2018 Invatamantul derulat online a generat categorii noi…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca nu poate explica de ce intr-o scoala dintr-o localitate cu rata mare de infectare elevii din clasele primare merg toți la cursuri, iar cei din anii terminali doar jumatate din clasa, dar a precizat ca decizia nu a fost sustinuta de ministerul sau. „Educatia…

- In vremuri de Pandemie și in stare de alerta prelungita, parinții ai caror copii sunt elevi, trebuie sa aiba opțiunea participarii online a acestora la cursuri, fara alte condiționari. Aceasta cere autoritaților fostul city manager al Oradiei, Dacian Palladi, tata a doi copii minori.

- Conform unui sondaj recent realizat de IRES, majoritatea parinților iși doresc ca din luna februarie sa fie reluate cursurile in școli. 70% dintre parinți vor ca elevii sa se intoarca fizic la cursuri. Conform IRES, 1 din 5 parinți ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul…