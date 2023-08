Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 547. Numarul victimelor in randul copiilor din Ucraina este in creștere, avertizeaza reprezentanții organizației Salvați Copiii, chiar in pragul Zilei Independentei, sarbatorita de ucraineni pe 24 august.

- O suta dintre cele mai prestigioase reviste medicale din lume au lansat, joi, un apel comun si rar intalnit pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, calificand amenintarea unei catastrofe nucleare drept „semnificativa si in crestere”. Apelul vine dupa amenintarile voalate ale presedintelui…

- Scene incredibile la o gradina zoologica din China: Vizitatorii pacaliți cu oameni costumați in loc de urși / Foto-VideoO gradina zoologica din China este acuzata ca folosește oameni costumați in loc de urși. Reprezentanții parcului zoo au respins acuzațiile, potrivit Sky News, anunța Mediafax.…

- Zeci de drone lansate de ruși au fost doborate in Ucraina in noaptea de joi spre vineri, anunța reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Cel puțin 23 de drone au fost doborate in cursul nopții, susțin ucrainenii, potrivit Sky News. Printre acestea sunt 16 drone Shahed de fabricație iraniana, au precizat…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Organizația Națiunilor Unite (ONU) a emis marți, 13 iunie, un avertisment cu privire la impactul uriaș asupra securitații alimentare. Se pare ca prețurile la alimente vor crește. Urmeaza o noua crestere a pretului la alimente Potrivit Natiunilor Unite, ruperea uriasului baraj…

- Efectele invaziei ruse din Ucraina, cu sosirea a milioane de refugiati, dar si cresterea saraciei in randul copiilor sunt doua dintre principalele provocari privind drepturile omului cu care s-a confruntat Uniunea Europeana in 2022, potrivit unui raport publicat joi, transmite EFE.

- Analiza alarmanta legata de situația copiilor din Romania: saracie, violența, parinți in strainatate. Cifrele unui dezastru amanat Organizația ”Salvați Copiii” a dat publicitații un raport ingrijorator cu privire la situația copilului in Romania, care ramane una marcata de disparitați severe, inechitatea…