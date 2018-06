Stiri pe aceeasi tema

- O fetița care a vazut lumina zilei ieri marește numarul persoanelor cazate in Centrul de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Radauți. Micuța este al doilea copil al unei familii de afgani, solicitanți ai unei forme de protecție internaționala din partea statului roman. In cursul zilei de…

- Un studiu efectuat de asociația Salvați Copiii releva numarul alarmant al mamelor minore, al nașterile premature, rata scazuta de vaccinare și riscurile sociale in comunitațile rurale. Organizația Salvați Copiii, recunoscuta in mod special prentru implicarea sa in reducerea ratei mortalitații infantile…

- Programul guvernamental „Susținere Tomate”, prin care producatorii agricoli din Romania sunt susținuți sa cultive tomate in spații protejate (sere, solarii), lansat in anul 2017 la nivel național, are cautare in randul covasnenilor, deși in județul Covasna, nu exista tradiție pentru astfel de culturi.…

- CSALB a gestionat in primul trimestru 633 de solicitari scrise, dintre care 310 au fost cereri conforme primite de la consumatorii care au reclamat un litigiu cu o banca sau cu un IFN cu sediul in Romania, de peste trei ori mai multe fata de primul trimestru din 2017. Doar 17 dintre cererile din…

- Ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat in ultimele sase luni, de la 8% in perioada aprilie-septembrie 2017, la 24% in luna februarie, potrivit unei analize Bitdefender. Pe de altă parte, atacurile ransomware au înregistrat o uşoară…

- O analiza efectuata de specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender arata ca, in ultimele șase luni, ponderea raportarilor lunare de aplicații care ”genereaza” moneda virtuala in Romania s-a triplat, de la 8% din totalul ultimelor șase luni in septembrie, la 24% in luna februarie. In aceeași…

