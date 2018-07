Copiii de migranti se prostitueaza pentru a putea ajunge in Franta din Italia, conform unui raport al Salvati Copiii Italia. Minorii, majoritatea din Africa sub-sahariana, ofera raporturi sexuale la schimb, daca nu pot plati cei intre 50 si 100 de euro ceruti de soferi pentru a-i duce in Franta, scrie The Guardian....