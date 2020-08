Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online. …

- Organizația Salvați Copiii Romania atrage atenția ca e nevoie de norme metodologice clare, pentru ca toate școlile sa permita reintoarcerea elevilor, in condiții de siguranța și non-discriminare. Salvați Copiii atrage in acelasi timp atentia ca 21% dintre școlile din Romania nu sunt pregatite sa iși…

- Organizatia Salvati Copiii Romania saluta anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis, ca decizia privind felul in care va arata participarea scolara sa fie descentralizata si fiecare autoritate locala sa isi asume, in functie de contextul epidemiologic, de comunitate, de nevoile reale ale copiilor…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va susține, miercuri, ora 18.00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile președintelui vin in contextul in care la Palatul Cotroceni, azi, are loc o ședința cu privire la deschiderea anului școlar.Klaus Iohannis i-a chemat, astazi, la Palatul Cotroceni,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca saptamana viitoare va face un anunț despre inceputul anului școlar și universitar. Cel mai probabil, spune președintele, școala nu va incepe in condiții normale.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE a maștii…

- Școlile din Turda sunt pregatite sa-i primeasca pe elevii claselor a VIII-a și a XII-a, care vor merge la pregatiri inaintea examenelor, in condiții de maxima siguranța, au transmis reprezentanții... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Scolile constantene s au pregatit sa primeasca elevii in conditii de siguranta. Printre masurile luate se numara: individualizarea pupitrelor cu ajutorul etichetelor si reprezentarea grafica a asezarii in banca, la intrarea in sala si asigurarea de dispozitive cu substanta dezinfectanta pentru maini…

- La nivelul județului Gorj, din 108 unitați școlare, doar una nu va desfașura pregatiri, intrucat elevii au ales sa participe la procesul educativ pe platformele educaționale electronice. Este vorba despre Colegiul Tehnic „Henri Coanda“, din Targu Jiu. Inscriși pentru pregatire in perioada 2-12 iunie…