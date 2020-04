Stiri pe aceeasi tema

- 20 de cadre medicale de la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Sfantul Gheorghe, județul Covasna, sunt infectate cu COVID-19. Spitalul Judetean „Dr. Fogolyan Kristof Korhaz” din Sfantul Gheorghe a devenit acum patru zile spital suport COVID-19 pentru judetul Brasov. Asta dupa ce autoritatile…

- Spitalul Clinic de Urgența din Arad și Spitalul de Copii din Brașov, unde situația devine critica, au primit in aceasta saptamana aparatura indispensabila - ventilator de suport respirator și aparat de dezinfectare - și echipamente medicale fara de...

- Noi decese inregistrate in Romania din cauza covid 19.Deces 266Barbat, 42 de ani din judetul Constanta.Data internarii: 07.04.2020 in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, in stare grava, cu SaO2 lt; 90 .Data confirmarii: 07.04.2020, in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta.Data decesului:…

- Salvati Copiii Romania, cu sprijin de la Oriflame, continua echiparea de urgenta a spitalelor, astfel incat medicii sa poata face fata pandemiei din ce in ce mai agresive. Astfel, echipamente de protectie indispensabile si aparatura medicala performanta vor fi duse la sectiile de copii din doua spitale…

- Carmen Lucuța, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a recunoscut la postul DigiTV ca exista o criza a echipamentului medical de protecție. „Echipamente de protecție, la ora actuala, avem foarte puține. Ceea ce pot sa va spun vizavi de maști FPP2 și FPP3 este ca stocul e zero. Nu gasim…

- Ziarul Unirea Medicii de la secția ATI din Spitalul Oraștie au DEMISIONAT in masa, revoltați ca nu au primit echipamente medicale Dupa decizia Direcției de Sanatate Publica Hunedoara de a introduce in carantina Spitalul Județean de Urgența Deva și de a-l transforma in unitate medicala care va prelua…

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) sa verifice o sesizare conform careia cadre medicale din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) sustrag materiale dezinfectante si de protectie din...