Stiri pe aceeasi tema

- Salvați Copiii deschide doua noi programe de prevenire a separarii copiilor vulnerabili de familiile lor, in județele Hunedoara și Caraș-Severin. Peste 50.000 dintre copii erau, la finalul anului 2019, in sistemul de protecție speciala. Conform organizaiei, in Caraș Severin sunt 893 de copii in sistemul…

- Organizația Salvați Copiii demareaza, in județele Brașov și Mureș, patru noi programe de prevenire a separarii copiilor vulnerabili de familiile lor, astfel incat aceștia sa fie protejați și feriți de riscurile sociale, psiho-emoționale și cognitive ale instituționalizarii. Datele oficiale arata ca…

- Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza, alaturi de inscrierile online, si mai multe centre de inscriere in o serie de orase din aceasta parte a tarii. Vizate sunt judetele Arad, Alba, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți. Locațiile in care se vor organiza centrele de admitere se…

- Presedintele PSD Brasov, senatorul Marius Dunca, sustine ca exista bani pentru dublarea alocatiilor pentru copii de la 1 iunie si le recomanda premierului si ministrului Finantelor sa ia sumele necesare de la capitolul bugetar "Bunuri si Servicii", unde au la dispozitie 51 de miliarde de lei pentru…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, apreciaza votul dat ieri in Camera Deputaților, prin care a fost respinsa Ordonanța Guvernului PNL care amana dublarea alocațiilor copiilor pana la data de 1 august. ,,Niciun efort nu este prea mare atunci cand vorbim despre copiii noștri și despre viitorul…

- La 1 ianuarie 2020, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4,138 milioane – in scadere cu 42.000 comparativ cu anul anterior – reprezentand 18,7% din populatie, potrivit datelor statistice puse la dispozitie cu prilejul Zilei…

- Startup-ul Happeo, care ofera servicii de colaborare în cadrul afacerilor (social intranet platform), a obținut investiții de 12 milioane de dolari (serie A). Aceasta noua runda de finanțare va permite startup-ului sa-și accelereze dezvoltarea produsului și sa-și dezvolte echipele din Olanda,…

- Cod galben de inundații in Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și alte județe din Romania. Hidrologii avertizeaza ca vor fi inregistrate scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie de miercuri, 20 mai, ora 16.00, pana vineri, 22 mai, ora 10.00. Avertizarea vine in contextul in care zonele menționate…