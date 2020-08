Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de infectii cu noul coronavirus a determinat autoritatile romane sa elaboreze mai multe scenarii cu privire la inceprea noului an scolar. Organizatia Salvati Copiii propune ca in salile de clasa sa se respecte distanta minima de 1,5 metri intre banci, iar acolo unde nu este posibil sa se…

- Pentru combaterea raspandirii noulșui coronavirus, 195 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații au acționat in zone aglomerate, unitati de alimentatie publica si zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport…

- Grupul de lucru constituit din primarul George Scripcaru, cei doi viceprimari, director DSP Brașov, Andrea Neculau, inspectorul școlar general al județului Brașov Ovidiu Tripșa, șef UPU-SMURD Brașov, Cristina Vecerdi, consultant in cadrul grupului de lucru, și șeful SVSU Brașov Emil Pușcașu, a…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, sustine ca mastile pe care le vor purta elevii la scoala ar trebui adaptate ca dimensiune si chiar personalizate. Astfel, echipamentele de protectie ar fi mai atractive pentru cei mici si ar fi purtate cu placere, potrivit romaniatv.net.Prof.Dr.…

- Reglementarile speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 in condițiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituțiile de invațamint primar, gimnazial, liceal și extrașcolar a fost principalul subiect discutat 4 august de catre reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii;…

- Sau cursuri online din toamna Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru…

- Ministrul Educatiei onica Anisie a declarat la Digi 24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca o noua etapa de relaxare va exista la 1 iulie daca se inregistreaza ”un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate”, ceea ce nu avem deocamdata, numarul de imbolnaviri fiind constant mare.