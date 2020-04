Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a adoptat, luni, o hotarare de Guver care a introdus noi reglementari privind modul de acordare a serviciilor medicale, pe perioada starii de urgența.Hotararea de Guvern cuprinde o serie masuri in domeniul sanatații pe perioada instituirii starii de urgența.Proiectul de act normativ a…

- Medicii de familie din județul Suceava au transmis un apel dissperat catre mai multe instituții publice, respective Prefectura, Consiliul Județean, Direcția de Sanatate Publica și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava. In materialul semnat de medicul Sorin Hincu, președintele Asociației ...

- In contextul extinderii epidemiei de COVID-19 (numarul de imbolnaviri la nivel național a ajuns la 1452), fiecare ajutor primit de unitațile medicale conteaza. Astfel, farmacia „Farmex” a dinat catre Spitalul Orașenesc Cugir zeci de cutii de medicamente, manuși chirurgicale, dezinfectanța și maști chirurgicale.…

- Chiar daca la acest moment, prin modificarea Hotararii de Guvern nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea…

- Senatorul PSD Florian Bodog a solicitat, luni, Guvernului sa adopte, de urgenta, o hotarare pentru ca medicii de familie sa poata face prescriptii electronice fara obligativitatea consultului pacientilor in persoana, potrivit Agerpres."Cer Guvernului PNL sa adopte de urgenta o hotarare pentru…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa pregateasca o reglementare in baza careia primariile sa fie obligate sa se implice in impunerea reglementarilor privitoare la izolarea la domiciliu, potrivit Agerpres."I-am cerut ministrului de Interne sa…

- Numarul cazurilor suspecte de COVID-19 a crescut de șase ori, in ultimele trei zile si a ajuns la zece adulți si doi copii. In Republica Moldova este confirmat doar un caz de boala la o femeie revenita din Italia.

- Adrian Streinu Cercel a explicat ca gripa poate fi combatuta cu un medicament antiviral aflat la vanzare in farmacii, dar medicii sunt reticenți sa-l prescrie. Acesta atenueaza simptomele in 24 de ore și este de preferat a fi administrat in condițiile in care bolnavul sa ramana izolat acasa, și sa nu…