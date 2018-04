Salvaţi Copiii a lansat studiul 'Analiza situaţiei gravidelor, mamelor şi copiilor din mediul rural' Organizatia Salvati Copiii Romania a lansat marti studiul "Analiza situatiei gravidelor, mamelor si copiilor din mediul rural", in care este analizat fenomenul copiilor cu copii, nasterile premature, rata de vaccinare scazuta si riscurile sociale. Fenomenul mamelor minore, care plaseaza Romania pe primele locuri din Europa, este unul complex, ale carui consecinte afecteaza atat mama, cat si copilul. Potrivit ultimei analize, cinci din zece mame cu varsta sub 18 ani nu au fost niciodata la control ginecologic, ceea ce a dus la o rata de patru ori mai mare a nasterilor premature, se arata in studiu.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

