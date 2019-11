In 2018, in Romania s-au inregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rata a mortalitatii infantile (numarul deceselor raportat la 1.000 de nasteri) de 6,5 la mie. Mai mult de jumatate dintre decesele sub un an se produc in prima luna de viata (mortalitate neonatala), arata datele, iar o cauza majora este lipsa aparaturii medicale performante, arata organizatia Salvati Copiii. Judetul Calarasi are o mortalitate de 2,3 ori mai mare.