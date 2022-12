Stiri pe aceeasi tema

- 45% dintre nasterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeana provin din Romania, anunța organizația Salvati Copiii Romania, aratand ca țara noastra se menține pe primele locuri in UE27 și in ceea ce privește rata mortalitații la copii sub un an. Dintre cele…

- 45% dintre nasterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeana provin din Romania, informeaza organizația Salvati Copiii Romania, aratand ca țara noastra se menține pe primele locuri in UE27 și in ceea ce privește rata mortalitații la copii sub un an.

- Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, cele mai multe fiind din județele Mureș, Bihor, Dolj și Brașo

- Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, cele mai multe fiind din județele Mureș, Bihor, Dolj și Brașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mai mult de opt din zece mame si gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la scoala, iar patru din zece acceseaza doar medicina de familie pe durata sarcinii, releva un studiu al Organizatiei Salvati Copiii privind situatia mamelor/gravidelor adolescente din Romania prezentat, ieri , la Senat, intr-o…

- Mai mult de opt din 10 mame și gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la școala, iar patru din 10 gravide și mame minore nu acceseaza alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din Romania,…

- Analiza Salvați Copiii Romania Mai mult de opt din 10 mame și gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la școala, iar patru din 10 gravide și mame minore nu acceseaza alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a situației mamelor și gravidelor…

- Mai mult de opt din 10 mame și gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la școala, iar patru din 10 gravide și mame minore nu acceseaza alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din Romania,…