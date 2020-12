Stiri pe aceeasi tema

- Spitale din multe regiuni din Rusia trec printr-o lipsa grava de medicamente folosite in tratarea pacientilor cu COVID-19 si nu reusesc sa-si refaca stocurile din cauza cumparaturilor de panica, a cererii ridicate si a unui nou sistem de etichetare, relateaza vineri Reuters, citand responsabili locali,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Suedia isi va creste cheltuielile militare cu circa 40% in urmatorii 5 ani si isi va dubla numarul recrutilor, a indicat joi guvernul de la Stockholm, care cauta sa consolideze capacitatile de aparare ale tarii in contextul tensiunilor in crestere cu Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Suedia,…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Companiile de energie si gaze vor suporta costurile legate de racordarea la retea a noilor clienti, iar aceste costuri se vor regasi ulterior in factura consumatorilor, insa nu vor depasi 1% din tariful de distributie, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei…

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati…

- Aeroflot a anuntat vineri ca statul rus va achizitiona titluri in valoare de 50 de miliarde de ruble (un miliard de dolari) din noua sa emisiune de actiuni, o injectie vitala de numerar pentru cea mai mare companie aeriana a tarii, care incearca sa-si revina in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19),…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca a observat ceea ce el numeste retorica dura anti-Rusia a candidatului democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, dar ca apreciaza drept incurajatoare comentariile acestuia privind controlul asupra armelor, relateaza Reuters. Putin,…