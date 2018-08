Leu de vanzare in parcarea strandului – e oferta care a deschis anchete in doua orase. De la Suceava, puiul de sase saptamani a ajuns tocmai la Timisoara. Unde doi barbati incearcau sa ii gaseasca pe strada stapani. Trecatorii i-au reclamat, iar cei doi sunt acum pe mana Politiei. Leul a ajuns la gradina zoologica din oras. Este subnutrit, dar a inceput deja sa se recupereze. Bine hranit si alintat de ingrijitori, puiul de leu si-a recapatat cheful de joaca. Cu doua zile in urma, insa, a fost gasit intr-o stare deplorabila in portbagajul unei masini. Doi aradeni incercau sa-l vanda in parcarea…