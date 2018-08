Stiri pe aceeasi tema

- Un alpinist australian a fost salvat dupa ce a ramas blocat timp de patru nopti pe muntele acoperit de zapada Aspiring de pe Insula de Sud din Noua Zeelanda, potrivit DPA. Soldatul Terry Harch a fost adus vineri la spitalul din Dunedin cu ''degeraturi usoare'', dupa interventia…

- Un alpinist australian a fost salvat dupa ce a ramas blocat timp de patru nopti pe muntele acoperit de zapada Aspiring de pe Insula de Sud din Noua Zeelanda, potrivit DPA, scrie Agerpres. Soldatul Terry Harch a fost adus vineri la spitalul din Dunedin cu ''degeraturi usoare'', dupa interventia…

- In timpul inundatiilor care au lovit judetul Neamt, la finele saptamanii trecute, barbatul a fost surprins de o viitura si a ramas captiv pe o insula din apele raului Ozana, in comuna Timisesti, alaturi de un caine si aproximativ 200 de oi. "In urma unei interventii dificile, pompierii militari si scafandrii…

- Mai mulți turiști care au vrut sa faca o drumeție in Munții Fagaraș au fost suprinși de ploaie cu grindina pe Varful Negoiu de 1 iunie. In doar cateva minute, gheața a acoperit cararile de munte, spre surprinderea celor care credeau ca vor avea parte de vreme buna la urcarea pe unul dintre cei mai inalți…

- Drumul National 7C – Transfagarasan, inchis partial pe segmentul Piscu Negru – Balea Cascada, este inca acoperit de zapada, iar drumarii actioneaza cu autospecialele pentru indepartarea zapezii si eliberarea carosabilului. Circulația pe portiunea inchisa se va relua incepand din 1 iulie.

- Horia Colibasanu se pregateste sa se intoarca in tara si renunta la expeditia de pe Everest. "Sportivul timisorean a revenit in Kathmandu si se pregateste sa se intoarca in tara, dupa ce, impreuna cu partenerul sau Peter Hamor (53) au hotarat sa renunte la ascensiunea finala din cauza riscului…

- Natura s-a dezlantuit in judetul Dolj si a plouat cu gheata, iar in Perisor o priveliste neobisnuita s-a lasat peste localitate si a plouat cu gheata, iar pe strazi s-a format un strad alb de gheata. „Zici ca este zapada. Este prapad in Perisor“, a declarat un barbat care a filmat totul. Citeste mai…

- Elevii clasei a III-a de la Școala „Angela Gheorghiu”, indrumați de profesorul pentru invațamant primar Simona Visu, au vizionat filmul de animație „Colț Alb”, adaptare dupa romanul cu același nume, scris de scriitorul american Jack London.Potrivit celor spuse de profesorul Tatiana Valea, directorul…