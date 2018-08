Salvat de pompieri din subsolul blocului

Și-a vazut moartea cu ochii. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani din municipiul Targu Jiu. Acesta a vrut sa salveze un pui de pisica din subsolul unui bloc, insa fara sa constientizeze pericolul. Odata intrat acolo, cetațeanul a reușit sa prinda felina, insa nu a mai reușit sa iasa afara. Dupa mai multe strigate de ajutor, gorjeanul a fost auzit de catre o femeie aflata in zona care a chemat pompierii in ajutor. Salvatorii au intervenit cu un echipaj SMURD și doua echipaje pentru descarcerare și au reușit sa-l scoata teafar și nevatamat pe targujianul care a vrut sa faca o fapta…