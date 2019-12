Stiri pe aceeasi tema

- "Conform dosarului, se cereau intre 15 – 22,5 de ani de inchisoare. Cred cu tarie ca daca m-as fi intors in Turcia, as fi fost supus torturii. Deoarece nu exista dovezi pentru ceea ce sunt acuzat, as fi petrecut mult timp in inchisoare inainte sa fiu judecat. Autoritatile turce ar fi facut o propaganda…

- Presedintele Institutiilor de invatamant Lumina Fatih Gursoy, a carui extradare, ceruta de autoritatile de la Ankara, a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti, crede cu tarie ca, daca s-ar fi intors in Turcia, ar fi fost supus torturii si ca ar fi stat mult timp in inchisoare inainte de a fi judecat.

- Magistrații Curții de Apel București au respins cererea autoritaților din Ankara de a fi extradata profesoara de origine turca, ridicata din locuința sa din Capitala și dusa la instanța. Decizia poate fi atacata.O profesoara de origine turca, ce lucreaza la scolile Lumina, a fost ridicata…

- O profesoara de origine turca care preda limba engleza la Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti (ICHB) a fost retinuta in aceasta dimineata de politistii romani in baza unui mandat de retinere pentru extradare in Turcia, emis de autoritatile presedintelui Recep Erdogan. Cererea de …

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, miercuri, 2 octombrie, sa anuleze Hotararea Colegiului de conducere a ICCJ nr. 2 din 3 ianuarie 2019 - aprobarea compunerii completelor de 5 judecatori pentru anul 2019. Decizia a fost luata intr-un proces deschis de Camelia Bogdan impotriva CSM. Decizia CAB…