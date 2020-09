Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori a folosit analiza supercomputerului Summit, de la Laboratorul Național Oak Ridge din Tennessee, pentru a dezvolta o ipoteza noua despre felul in care coronavirusul deregleaza organismul și provoaca chiar și moartea pacienților infectați. Pe baza acestei cercetari, experții au…

- SCANDALIZATI… Nici bine nu a plecat Corpul de Control al Ministerului Sanatatii de la Vaslui, ca administratia Serviciului de Ambulanta Judetean s-a intors la vechile obiceiuri. Invocand explozia de cazuri COVID-19 din ultima perioada, conducerea unitatii a decis testarea intregului personal. Desi putea…

- Peste un sfert dintre posesorii de telefoane inteligente (26%) utilizeaza cifre usor de intuit drept cod PIN, cum ar fi anul nasterii, pentru a-si debloca dispozitivele, lucru care ofera sanse mari infractorilor cibernetici sa poata patrunde in telefon dupa doar cateva incercari, sustin specialistii…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat vineri o investitie de circa 3 miliarde de lire sterline (3,3 miliarde de euro) pentru alocarea mai multor resurse serviciului national de sanatate (NHS), in asteptarea unui al doilea val al pandemiei COVID-19, despre care unii cercetatori estimeaza ca ar…

- Fiat Chrysler a cheltuit aproape 8 miliarde de euro pentru atenuarea efectelor negative ale crizei COVID-19. In primul trimestru, FCA raportase pierderi de 1.7 miliarde in primul trimestru, din cauza crizei COVID-19, dupa un profit de peste 500 de milioane de euro in perioada similara din 2019. Dupa…

- Grupul farmeceutic francez Sanofi a incheiat un acord de 2 miliarde de dolari cu Translate Bio, in vederea extinderii colaborarii pentru un vaccin impotriva Covid-19, informatie care a dus la cresterea puternica a actiunilor companiei americane de biotehnologie, transmite Reuters.

- Specialistii sunt de acord ca pandemia Covid-19 va avea un impact economic semnificativ in intreaga lume, care va fi resimtit si pe parcursul anilor urmatori. Cu totii suntem sau vom fi afectati de aceasta criza - este un fenomen economic global, pe care nu il putem influenta. Ceea ce putem…