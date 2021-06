Salvarea întârzie chiar și la Guvern Salvarea intarzie chiar și la Guvern, obiectiv strategic in toate domeniile de activitate. Un accident de munca a avut loc, saptamana trecuta, in Palatul Victoria, cand un funcționar a cazut pe scarile interioare din corpul D al cladirii. Barbatul, care are și un handicap fizic la picior, a alunecat, in cadere, chiar in geamul hidrantului […] The post Salvarea intarzie chiar și la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

