Salvarea economiei UE: un pariu de 10 trilioane de euro Spre deosebire de americani, europenii nu iși asuma riscuri. Daca ar face-o, cele 10 000 de miliarde de euro care zac in conturile lor bancare – adica mai mult de o treime din marimea economiei SUA – ar putea fi investite pe piața bursiera. Ar oferi companiilor mai mulți bani și le-ar permite sa cheltuiasca […] The post Salvarea economiei UE: un pariu de 10 trilioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

