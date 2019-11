Salvarea de la retrogradare, o misiune tot mai dificilă pentru SCM Zalău Plecata la Galda de Jos cu gandul de obtine toate punctele puse in joc si de a scapa de ultima pozitie din Seria a V-a, SCM Zalau a pierdut cu scorul de 2 – 5 duelul cu Industria Galda, iar salvarea de la retrogradarea devine o misiune tot mai dificila pentru zalauani, care sunt la zece puncte in spatele echipei de pe locul 12 – ultimul ce permite ramanerea in esalonul trei. La fel ca in deplasarea de la Cugir, SCM Zalau a inceput bine jocul, inscriind prin capitanul Razvan… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

