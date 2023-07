Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți revin in țara cu amintiri superbe, insa pentru alții, vacanța se transforma in coșmarul oricarui turist. Doi romani au povestit ce au pațit in momentul in care s-au intos la mașina pe care o lasasera intr-o parcare in Grecia. Ce au pațit doi romani care s-au intors la mașina din parcare…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda și ai Garzii de Intervenție Baișoara intervin in aceste momente, in urma unui apel care a anunțat faptul ca in apele raului Arieș, in zona Buru-Lungești, se afla scufundata o mașina. „La fața locului acționeaza trei autospeciale, un echipaj SMURD și unul…

- O fetița de numai 1 an a murit in mașina, dupa ce tatal acesteia a uitat-o. Barbatul trebuia sa o duca la gresa, insa nu și-a mai adus aminte și a incuiat autoturismul și a plecat catre munca. Joi dimineața, tatal copilului – carabinier de serviciu la Statul Major al Apararii – ar fi trebuit […] The…

- O fetița de numai 1 an a murit in mașina, dupa ce tatal acesteia a uitat-o. Barbatul trebuia sa o duca la gresa, insa nu și-a mai adus aminte și a incuiat autoturismul și a plecat catre munca. Joi dimineața, tatal copilului – carabinier de serviciu la Statul Major al Apararii – ar fi trebuit […] The…

- Operațiune de groaza pentru pompierii din Brandenburg! Dupa un accident grav, membri serviciilor de urgența au incercat sa salveze o persoana, dar flacarile au izbucnit din mașina, relateaza Bild.Un autoturism implicat intr-un accident a izbucnit in flacari pe drumul local de legatura K6820, intre Gumtow…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara a distrus mai multe morminte dintr-un cimitir din Deva, dupa ce șoferul mașinii a uitat sa traga frana de mana, scrie portalul local Știri din Hunedoara.Totul s-a petrecut in urma cu doua zile, atunci cand un echipaj de pe ambulanța a fost…

- Un barbat a sesizat joi seara Poliția Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, intr-o toaleta dintr-un spațiu comercial din municipiu, este o cantitate mare de sange, atat pe podea, cat și pe pereți. Polițiștii au gasit intr-un sac, in parcare, un nou-nascut abandonat de mama. Un barbat a sesizat joi…

- O soferita care conducea un Hyundai Solaris, aflata sub influenta alcoolului, a lovit alte sapte masini, intr-o parcare din cartierul Entusiastov din Novi Urengoi, districtul autonom Iamalo-Nenet, nordul Rusiei, relateaza Moskovski Komsomolet. Femeia a fugit, dar a fost retinuta de politie dupa cateva…