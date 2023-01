Stiri pe aceeasi tema

n barbat din localitatea Dragomiresti a fost salvat de pompieri dupa ce, luni seara, a cazut intr-o fantana ingusta si adanca de 5 metri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- Intr-un incendiu mistuitor petrecut in toiul noptii la Pipirig, Neamt, doi barbati, tata si fiu, au ars de vii, fortele de interventie nemaiputand face nimic pentru salvarea lor. La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ din Neamț, alarma pentru interventia din satul Pataligeni, comuna…

- ■ doua incendii de mare amploare s-au produs in tot atatea localitati nemtene ■ cauza a fost neprotejarea cosurilor de fum fata de materiale combustibile ■ Ieri seara, in jurul orei 21.00, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ au fost instiintati despre producerea unui…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a desfașurat astazi, 23 noiembrie a.c., un exercițiu cu forțe și mijloace in teren, in cooperare cu DelgazGrid. Acesta a avut loc in poligonul de antrenament al operatorului economic, din municipiul Onești. Potrivit scenariului,…

- La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala dotata cu echipamente specifice pentru taierea unui arbore care a cazut peste trei mașini, in municipiul Suceava, in zona Metro.„Din fericire, nu s-au inregistrat victime, autoturismele fiind parcate”, a transmis…

- Simularea unui accident aviatic (aterizare forțata) cu victime multiple a fost scenariul exercițiului complex, inter-instituțional, organizat astazi – sub coordonarea ISUJ Bacau – Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau – la Aeroportul Internațional „George Enescu”. Exercițiul a…

- Alarma la Inspectoratul pentru Situatii de urgenta „Petrodava“ s-a dat aseara, in jurul orei 20:00, prin apel la 112, cand pompierii au fost chemati sa stinga un incendiu de mari proportii izbucnit la o locuinta situata in localitatea Hoisesti, comuna Margineni.La sosirea cadrelor ISU, flacarile se…