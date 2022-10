Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni participa, vineri seara, la o actiune contracronometru pentru salvarea unui barbat care a cazut de pe poteca pe traseul Jepii Mici, ramanand agatat de un copac.Potrivit Salvamont Busteni, actiunea este una contratimp pentru ca persoana in cauza nu se mai poate tine mult si…

- O turista de 24 de ani din judetul Neamt a murit, sambata, dupa ce s-a impiedicat si a cazut 200 de metri in gol in munții Bucegi. Potrivit Salvamont Prahova, tragedia s-a petrecut in Bucegi, in Brana Caraimanului. Fata de 24 de ani s-ar fi impiedicat și ar fi cazut aproximativ 200 de metri in abrupt,…

- Trei echipaje ale SMURD Targu Mures, formate din pompieri-paramedici, medici, asistenti si voluntari, au reusit sa salveze viata unei mame si a doi gemeni care au intrat in stop cardio-respirator imediat dupa ce au fost nascuti intr-o ambulanta.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru a salva un cal cazut in canalul betonat Someș din comuna Gilau. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 7:40, iar la fața locului s-au deplasat colegii de la Garda de Intervenție Gilau. Calul se afla in canalul…

- Patru persoane au fost ranite vineri seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr-o prapastie pe DN 13 A, intre localitatile Lupeni si Corund. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Salvatorii de la ISU Buzau sunt in alerta, dupa ce un barbat și o femeie, care se aflau pe un ATV, au cazut cu vehiculul intr-o rapa. Evenimentul s-a produs intre localitațile Nișcov și Candești. Se pare ca cele doua persoane au reușit sa iasa din prapastie. Barbatul a reușit sa sune la 112 și …