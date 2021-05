Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (Romania, 3 WTA) a reactionat dupa calificarea in optimile turneului de la Madrid! Romanca a avut emotii doar in setul secund cu Zheng, asa cum s-a intamplat si in meciul din primul tur. Halep credea ca va trece fara emoții de Zheng in momentul in care conducea cu set și 3-0, dar chinezoaica…

- Incidentul a avut loc, vineri in cartierul Drumul Taberei din București. Polițiștii sosiți la fața locului l-au convins pe barbat sa renunțe la gest, a informat Digi24.Un barbat cu un copil in brațe a amenințat ca se arunca de la etajul opt al unui bloc din sectorul șase al Capitalei. Incidentul a avut…

- Cuplul Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Bogota (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Perechea romano-germana a trecut cu 7-6 (6), 7-5 de Iana Sizikova (Rusia)/Yafan Wang (China) si mai are un…

- Bona care a decapitat o fetita in varsta de 4 ani la Moscova si apoi a iesit cu capul ei in fata unei statii de metrou strigand „Allahu Akbar” a fost eliberata dupa cinci ani de la crima. Parintii fetei sunt ingroziti, deoarece femeia, originara din Uzbekistan, amenintase ca va ucide restul familiei,…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, avand in vedere incidentul care a avut loc, astazi, in care a fost implicat un chiriaș al municipalitații, in blocul cu locuințe sociale de pe Aleea Catinei, zona respectiva va fi atent monitorizata. Precizam ca, persoana asistata social a amenințat…

- Primaria Municipiului Ploiesti a anuntat ca, avand in vedere incidentul care a avut loc, joi, in care a fost implicat un chirias al municipalitatii, in blocul cu locuinte sociale de pe Aleea Catinei, zona respectiva va fi atent monitorizata.

- Un apel fals a pus pe jar oamenii legii din Edineț. Cazul a avut loc la data de 3 februarie, prin intermediul serviciului de urgența a pervenit o informație telefonica de la persoana de gen masculin in varsta de 61 de ani, care a amenințat ca va exploda sediile Judecatoriei Raionale Edineț și al Inspectoratului…

- Publicația financiara City Wire, ediția de Spania, a publicat recent topul celor mai de incredere 50 de consultanți bancari din Spania, iar printre aceștia se numara și o tanara romanca. Irina Ornela Moldovan are 36 de ani, este originara din Lugoj, dar traiește in Spania de la varsta de 17 ani și…