V. Stoica Salvamontișii prahoveni au fost la datorie in perioada Craciunului, fiind solicitați in urma a 20 de apeluri sa intervina pentru a le veni in ajutor celor aflați in dificultate pe munte. Trei apeluri au fost inregistrate in Ajunul Craciunului, șapte apeluri – in ziua de Craciun și alte zece – in a doua zi de Craciun. Doua dintre intervențiile din perioada Craciunului au fost mai dificile. Astfel, in Ajun de Craciun, salvamontiștii prahoveni au acționat, la Azuga, pentru a ajuta sa coboare din Munții Baiului doua persoane aflate pe schiuri de tura care s-au ratacit. Cei trei salvatori…