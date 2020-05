Salvamontiștii mureșeni se așteaptă la un aflux mare de turiști Sezonul montan de vara coincide anul acesta cu momentul cand se iau masuri de relaxare, dupa incetarea starii de urgența declarata in urma apariției pandemiei Covid 19. Și in județul Mureș se așteapta un numar mare de turiști pe munte dupa 15 mai, cand vor fi permise activitațile legate de drumeție, cațarare, alpinism, ciclism, speologie, […] Sursa articolului: Salvamontiștii mureșeni se așteapta... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

