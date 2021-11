Stiri pe aceeasi tema

- Un apelul prin 112 ii anunța pe salvamontisti despre un accident intr-o zona greu accesibila. Un barbat aflat la padure a fost accidentat, caii și caruța plina cu lemne trecand peste el. Apartinatorul care a sunat la 112 a afirmat ca barbatul accidentat este conștient dar acuza dureri puternice. Echipajul…

- Un barbat care se afla la taiat de lemne in zona Șugau a avut ghinionul de a se accidenta, mai exact caii și caruța plina cu lemne au trecut peste barbat, acesta suferind traumatisme. In acest moment catre persoana accidentata se indreapta SPJ Salvamont Maramureș. Apelul venit prin 112 ne-a anunțat…

- Salvamontistii de la SPJ Salvamont Maramures au fost solicitati pe Valea Usturoiului, pentru extragerea si transportul pana la autoutilitara IML a cadavrului unui barbat gasit spanzurat in padure. ACTUALIZARE – IPJ MARAMURES Astazi, 07 noiembrie, in jurul orei 11.30, Poliția Municipiului Baia Mare a…

- UPDATE – Salvamont: ”Adineauri ceilalți 3 motocrosisti au ajuns si ei la casa la care se aflau prietenii lor. Niciunul din ei nu are probleme medicale fiind doar speriati si uzi datorita traseului ales care i-a obligat sa intre si prin apa.Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramureș ii va insoți…

- Accident in zona Ignis – Izvoare. Un apel la 112 i-a anuntat pe salvamontosti despre accidentul unui barbat care aflat in padure s-a taiat la nivelul membrului inferior cu drujba. Salvatorii montani aflati in zona au intervenit extrem de rapid in acest moment victima fiind in stare stabila. Barbatul…

- Salvamontiștii maramureșeni cauta un barbat in varsta de 57 de ani, disparut sambata, 11 septembrie, in zona varfului Toroioaga de langa Borșa. „Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș impreuna cu Salvamont Borșa. Persoana disparuta de ieri in zona Vf Toroioaga, plecat in drumeție impreuna cu…