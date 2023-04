Salvamontiştii gorjeni intervin pentru a ajuta o persoană epuizată Salvamontistii din Gorj intervin, duminica, pentru a ajuta o persoana care nu se mai poate deplasa in zona montana din cauza epuizarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

O persoana cu o cagula pe fata a amenintat cu cutitul, duminica noapte, o vanzatoare dintr-o benzinarie aflata la intrare in statiunea Lacu Sarat si a furat aproximativ 10.000 lei, informeaza luni IPJ Braila.

Un nivel ridicat de cofeina in sange poate reduce cantitatea de grasime corporala și riscul de diabet de tip 2, sugereaza o cercetare.Descoperirile ar putea duce la utilizarea bauturilor cu cofeina fara calorii pentru a reduce obezitatea și diabetul de tip 2, deși sunt necesare cercetari suplimentare,…

Salvamontistii din Gorj cauta, marti seara, o persoana care ar fi cazut in zona Cheilor Sohodolului din masivul Valcan.

Mama ne invața sa mancam, sa radem, sa vorbim, sa mergem. Mama știe cum sa faca sa ne simțim in siguranța oricand, de la cea mai mica varsta, pana la maturitate. Ce poate fi mai trist in relația cu mama decat sa vezi ca nu mai poate comunica nici cele mai simple cuvinte?! Dupa tot ce te-a invațat,…

Coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita, a afirmat ca trei zile este considerata fereastra optima de salvare pentru persoanele care sunt prinse sub daramaturi in cazul producerii unui cutremur, mentionand ca in general dupa zece zile operatiunile de salvare se incheie.

Dr. Bogdan Oprita, seful UPU SMURD Bucuresti a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca o echipa medicala de la Spitalul de Urgenta Floreasca va ajuta autoritatile din Turcia pentru a putea gestiona numarul imens de victime de dupa cutremurul major, alaturi de ceilalti salvatori trimisi de statul…

Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, joi, asupra pericolului din masivele Retezat, Parang si Straja, unde, la altitudini mari, vantul bate cu aproape 100 de km/h si viscoleste zapada, existand si riscul de avalansa in zonele cu inclinatie mare.

Salvamontistii avertizeaza ca in toate masivele din Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1800 de metri, este risc insemnat de avalanse, informeaza Rador.