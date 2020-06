Stiri pe aceeasi tema

- Peste 24.000 de politisti, pompieri si jandarmi actioneaza, in aceste zile, in intreaga tara, in sprijinul persoanelor afectate de inundatii si alte efecte ale ploilor torentiale si vijeliilor, in contextul in care o mare parte a tarii este sub avertizare Cod portocaliu privind cantitati de apa insemnate.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Interne a luat masuri suplimentare pentru minivacanta de Rusalii – peste 11.000 de politisti sunt mobilizati in aceste zile pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii, iar in trafic sunt prezenti 1.700 de politisti rutieri, cu aproximativ 330 de aparate radar si sprijin…

- Aproximativ 1.700 de politisti rutieri vor fi la datorie, in minivacanța de Rusalii, pe autostrazi si pe principalele drumuri nationale, cu peste 330 de aparate radar si sprijin aerian din partea aeronavelor Inspectoratului General de Aviatie.

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si de ordonante de urgenta. * Cabinetul Orban urmeaza sa adopte in sedinta un proiect de hotarare pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii…

- Politistii galateni care efectueaza activitati pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, ocazionate de punerea in aplicare a interdictiilor de deplasare a persoanelor, conform Ordonantei Militare nr. 3/2020, vor primi sprijin din partea Inspectoratului General de Aviatie, care va participa la…

- Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne a acționat de luni dimineața in județul Suceava, in cadrul unei ample acțiuni, care in prima sa parte a avut ca obiectiv identificarea zonelor de padure defrișate sau unde se exploateaza lemn, pentru ca echipajele…

- Politistii galateni au aplicat, duminica, in prima zi a actiunii comune de supraveghere aeriana cu elicopterul MAI, 108 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 197.000 lei, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate,…

- Astazi, 24 aprilie , un elicopter Mi8 aflat in dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI, format din echipaj medical aparținand UPU - SMURD Iași, a decolat de la Botoșani catre Iași, avand misiunea de a transporta de urgența doi adulți cu insuficiența respiratorie.