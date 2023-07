Salvamontiștii din Gorj și Hunedoara au fost puși în alertă de un obiect luminos SalvamontiȘtii din judetele Gorj si Hunedoara au fost alertati, marti seara, dupa ce pe cer a fost observat un obiect luminos ce parea, initial, un avion care ar avea probleme tehnice, potrivit informatiilor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Romania. “Un meteorit a pus in stare de alerta salvamontistii din Hunedoara si Gorj. Dupa ce, in zona Lupeni – Uricani, pe cer a fost observata o lumina puternica, cu flacara si zgomot, care s-a deplasat in mare viteza catre sud, la mica distanta peste creasta masivului Valcan, salvamontistii aflati in tura operativa in bazele Salvamont Hunedoara si… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

