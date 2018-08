Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni intervin, joi seara, pentru recuperarea unui barbat accidentat, dar si pentru cautarea unei femei care s-a ratacit pe munte. Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, prima interventie are loc pe Valea Caraimanului, in zona Jepii Mici, unde un barbat s-a accidentat dupa…

- O turista care se afla duminica dupa-amiaza pe un traseu nemarcat din Masivul Bucegi s-a ranit dupa ce a alunecat, in conditiile in care pe munte ploua si este ceata.Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca tanara se afla pe Valea Alba, o zona care nu este traseu…

- O tanara a fost ranita in Munții Bucegi, dupa ce a cazut, duminica, in timp ce afla pe Valea Alba, un traseu inchis turiștilor din cauza zapezii. Salvamontiștii intervin pentru a-i acorda primul ajutor și a o transporta in stațiunea Bușteni. Salvatorii montani intervin duminica pentru a recupera o tanara…

- O turista care se afla duminica dupa-amiaza pe un traseu nemarcat din Masivul Bucegi s-a ranit dupa ce a alunecat, in conditiile in care pe munte ploua si este ceata. Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat ca tanara se afla pe Valea Alba, o zona care nu este traseu…

- Un turist american a disparut in Munții Bucegi, dupa un zbor cu parapanta. Salvamontiștii și jandarmii il cauta miercuri pe barbatul care a zburat cu parapanta de pe Varful Caraiman. Un neozeelandez și un american, care au zburat și ei cu parapanta, au sunat la 112 ca sa anunțe ca prietenul lor a disparut,…

- Salvamontistii si jandarmii cauta miercuri in Masivul Bucegi un turist american care a disparut la scurt timp dupa ce s-a lansat cu parapanta de pe Varful Caraiman. Doi insotitori ai acestuia, un american si un neozeelandez, care si ei s-au lansat cu parapanta, au sunat la 112 si au anuntat ca, in vreme…

- Salvamontistii si jandarmii cauta miercuri in Masivul Bucegi un turist american care a disparut la scurt timp dupa ce s-a lansat cu parapanta de pe Varful Caraiman, titreaza News.ro. Doi insotitori ai acestuia, un american si un neozeelandez, care si ei s-au lansat cu parapanta, au sunat la 112 si au…

- Potrivit sefului serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, salvatorii montani intervin, duminica seara, in sprijinul a doi turisti, un barbat si o femeie, care se afla pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi si nu mai pot inainta. Cei doi au spus ca au alunecat pe zapada, iar barbatul…