Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, marti seara, pentru recuperarea unui grup de opt turisti care au solicitat sprijinul salvatorilor in conditiile in care au ramas pe traseul Jepii Mici dupa lasarea intunericului, iar un membru al grupului are probleme medicale.

- Opt turiști, intre care și doi copii, au fost surprinși de o furtuna puternica, joi, in Masivul Bucegi, pe traseul intre Crucea de pe Caraiman și Cabana Babele. Turiștii au fost recuperați de catre salvamontiștii din Bușteni, insa unii dintre ei au facut atacuri de panica. Tot joi, salvamontiștii din…

- Azi noapte, jandarmii montani si salvamontistii din Busteni au intervenit pentru recuperarea unui grup de 3 turisti care s-au intalnit cu un urs pe traseul Jepii Mari. Salvatorii au actionat dupa ce o persoana din grup a sunat la numarul de urgenta 112. Vom reveni.

- Salvamontistii din Busteni intervin, joi seara, pentru recuperarea unui barbat accidentat, dar si pentru cautarea unei femei care s-a ratacit pe munte. Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, prima interventie are loc pe Valea Caraimanului, in zona Jepii Mici, unde un barbat s-a accidentat dupa…

- Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, citat de news.ro, salvatorii montani intervin, joi seara, in zona Valea Alba din Masivul Bucegi, care nu este marcata ca traseu deschis turistilor, pentru gasirea unei femei care a disparut in timp ce se afla pe munte impreuna cu un barbat. La…

- Pentru salvatorii montani din Busteni, sfarsitul de saptamana adus trei interventii dupa tot atatea apeluri de urgenta in care li se cerea ajutorul. Toate, in ultimele 24 de ore. Au fost interventii in ajutorul unor turisti aflati in zone montane, dar si a unui alpinist. In prima faza, au fost anuntati…