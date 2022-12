Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere SMURD au participat la o operatiune de cautare a unor cetateni ucraineni care incercau sa ajunga in Romania, traversand granita alpina prin Muntii Maramuresului, la o altitudine de 1.800 de metri. Doi cetateni ucraineni sunt cu fracturi la picior, iar al treilea acuza o stare de rau,…

- Salvamont Maramures a anuntat ca doi dintre cetatenii ucraineni, care au solicitat sambata ajutorul in zona Varful Pop Ivan din Muntii Maramuresului, au fost predati la ambulanta, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- A nins viscolit in 11 județe din țara, care s-au aflat sub cod galben de ninsori. Drumarii au scos utilajele și au impraștiat tone de material antiderapant. Vremea se va incalzi in aceste zile, dupa care va veni din nou frigul.

- Trei barbați și o femeie, cetațeni ucraineni, care au trecut frontiera prin Munții Maramureșului s-au ratacit din cauza condițiilor meteo extreme. Unul dintre ucraineni și-a dat ultima suflare dupa ce a ajuns la spital. Trei barbați și o femeie, cetațeni ucraineni, care ar fi trecut frontiera…