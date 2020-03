Stiri pe aceeasi tema

- Pericol de avalanse in Muntii Calimani Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Salvamont Mures anunta ca este pericol de avalansa, risc 3 însemnat, în Muntii Calimani. Stratul de zapada nou depus din partea superioara are pe alocuri 10-20 cm si este instabil, cu coeziune slaba la stratul…

- In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 139 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini de peste 1800 metri si 2 (moderat) sub aceasta altitudine, pe o scala 1-5. ”Traseele montane…

- Doua avalanse care au avut loc in acelasi loc in estul Turciei au facut cel putin 28 de victime. Salvatorii care au fost trimiși la fața locului, unde a avut loc prima avalanșa, au fost prinși sub zapada, anunta autoritatile locale, conform Reuters și AFP.

- Meteorologii anunța ca riscul de avalanșe este mare in Munții Fagaraș și insemnat in Munții Bucegi, din cauza stratului mare de zapada depus in ultimele zile, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM. riscul de avalanțe este mare in Munții Fagaraș, din cauza stratului nou de zapada. Specialiștii susțin…

- Zapada a pus stapanire pe zona montana a judetului Suceava, iar din cauza faptului ca vantul a suflat cu viteze care au depasit pe alocuri 80 km/h s-au format cornise care prezinta risc ridicat de avalanse. Cele mai ridicate sanse de avalansa sunt in Calimani, pe Ousoru, dar si pe curba de nivel de…

- Riscul producerii de avalanșe in Munții Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine, este maxim. Zapada va depași 2 metri. Salvamontișii recomanda turiștilor sa nu iasa din cabane și sa nu urce, in niciun caz, mai sus de cabane.Potrivit meteorologilor, in Munții Fagaraș, ninsorile din ultimele…

- Mai multe avalanșe s-au produs, joi, in Austria, in statiunea de schi Ankogel. De asemene, avalanșe s-au produs si in statiunea de Andermatt din Elvetia. Autoritatile au apelat la elicoptere și caini salvatori in actiunea de salvare a persoanelor prinse sub zapada. Peste 60 de salvatori, elicoptere…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra pericolului de producere a unor avalanse de mici dimensiuni, dar periculoase pentru turistii care se urca pe munte, la peste 1.600 de metri altitudine, pe t...