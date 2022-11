Stiri pe aceeasi tema

- Actiune desfasurata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Ignis , Maramures. Un tanar de 15 ani aflat in drumetie cu bicicleta impreuna cu un grup de turisti a cazut suferind un traumatism la nivelul membrului inferior stang. In urma apelului venit prin 112 , initiat de unul dintre…

- Acțiune de salvare a unui barbat cunoscut cu probleme medicale, plecat dupa ciuperci in zona localitații Sapanța. Alarma s-a dat aseara, insa barbatul nu a fost gasit nici la aveasta ora. Barbatul a plecat de ieri dimineața la cules de ciuperci și nu s-a mai intors la domiciliu. Bicicleta acestuia,…

- Vineri seara, SPJ Salvamont Maramureș a intervenit in zona localitații Stramtura pentru a ajuta un barbat de 50 de ani care locuiește in padurea din zona. Acesta s-a taiat cu un topor la membrul inferior și a solicitat ajutor de urgența. ”Salvatorii montani au ajuns la barbatul ranit impreuna cu echipajul…

- Salvamontiștii maramureșeni intervin marți dupa-amiaza in zona Leordina pentru gasirea unei femei in varsta de 90 de ani. Aceasta a plecat inca de ieri la cules de ciuperci și nu s-a mai intors. „Actiune in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in zona Leordina, jud Maramures. Apelul venit prin 112…

- In aceste momente are loc o acțiune a celor de la SPJ Salvamont Maramureș in zona Rozavlea. Din primele informații, știm ca s-a solicitat ajutorul prin 112 pentru intervenția in cazul unui barbat in varsta de 79 ani cu multiple traumatisme, cu o stare generala de sanatate precara. „Barbatul se afla…

- Salvamont Maramureș intervine duminica, in jurul orei 21.00, in zona Lacul Albastru, unde un tanar a cazut la pamant dupa ce s-a drogat. ”O noua ctiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures. Apelanta, o persoana aflata in drumetie, solicita ajutor de urgenta gasind in zona Lacului Albastru, Baia Sprie,…

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit in dupa-amiaza zilei de duminica, 28 august, in zona varfului Magura din Moisei, dupa ce un cioban a solicitat sprijin ca urmare a unei agresiuni asupra sa. ”Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona vf Magura, Moisei, Maramures.…

- Acțiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș in zona Dealul Florilor, in urma unui apel venit prin 112. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil a fost ințepata de o albina, zona intepaturii inflamandu-se iar persoana ințepata prezentand o stare generala precara. „Salvatorii…