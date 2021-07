INUNDATII PESTE DEAL – Pod surpat intre Moisei si Sacel pe DN17C

Inundatii in zona Viseu -Moisei -Borsa. La aceasta ora pompierii intervin pentru evacuarea apei din beciurile si curtile oamenilor. In Borsa vorbim de patru gospodarii, trei in Moisei si doua in Viseu de Sus. Un pod intre Moisei si Sacel s a surpat. Nu sunt localitati… [citeste mai departe]