Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Asset Management lanseaza un nou fond de investitii - Raiffeisen Global Equity - care va investi in fonduri de actiuni si va avea diversificare la nivel global. Potrivit unui comunicat al companiei, remis duminica AGERPRES, noul fond de investitii va fi legat de ratingul ESG…

- Salvamontistii au intervenit, pe parcursul anului 2019, la peste 7.000 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 9.000 de persoane, a anuntat marti, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor…

- Salvamontistii au intervenit, in perioada vacantei scolare si a sarbatorilor de iarna, la peste 1.300 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 1.350 de persoane, a anuntat miercuri, intr-un comunicat de presa, presedintele Asociatiei Nationale…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 500 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii decembrie, fiind salvate 563 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor Publice…

- Salvamontiștii gorjeni au intervenit in aceasta seara pentru recuperarea unui autovehicul ieșit in afara carosabilului și ramas inzapezit in partea de Nord a stațiunii Ranca. Cele trei persoane din mașina, intre care și un copil, nu au avut probleme medicale.u fost adapostite intr-o cabana pana cand…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care reglementeaza folosirea cainilor salvamont in interventiile in cazul avalanselor si la alte actiuni. Legea reglementeaza cadrul legal privind unitatile canine de interventie la avalansa, constituite potrivit recomandarilor Comisiei Internationale…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4.7786 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2016 pana in prezent, in contextul alegerilor legislative din Marea Britanie, conform News.ro.Citește…