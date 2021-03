Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) se numara printre cele patru institutii romanesti aflate in clasamentul StatNano nanostiintelor/nanotehnologiilor si pe pozitii importante in clasamentul international. „Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (UBB) se numara printre cele patru institutii academice…

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina, in luna ianuarie, in 1.685 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, in care au fost salvate 1.768 de persoane. Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat…

- Salvamontistii au intervenit, pe parcursul anului 2020, la peste 5.400 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 6.200 de persoane, a anuntat presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania (ANSMR) si Consiliului Serviciilor…

- Salvamontistii au intervenit, la nivel national, in perioada 19 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021, corespunzatoare vacantei scolare de iarna si sarbatorilor de sfarsit de an, in peste 900 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, interventii in care au fost salvate 938 de persoane,…

- Centrul de servicii al grupului bancar Societe Generale se extinde la nivel global, la 10 ani de la infiintarea companiei in Romania denumirea Societe Generale European Business Services (Societe Generale EBS) devenind Societe Generale Global Solution Centre.

- Patru turiști aflați in Masivul Ciucaș s-au ratacit și au solicitat ajutorul salvamontiștilor. Salvatorii au reușit sa ajunga la ei și incearca sa-i duca in siguranța la o baza Salvamont, relateaza Mediafax. Salvamontiștii din Prahova au duminica o misiune de localizare și evacuare din Masivul…

- Salvamontiștii din Romania au avut un inceput de an dificil. In prima zi a anului 2021 ei au avut 40 de misiuni de salvare in diferite zone ale țarii, potrivit Mediafax. 1 ianuarie 2021 a fost o zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara, aceștia fiind solicitați sa intervina la un…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina in peste 200 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii noiembrie, fiind salvate aproximativ 250 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor…