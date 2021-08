Stiri pe aceeasi tema

- Echipe Salvamont din judetele Sibiu si Arges cauta, vineri seara, un turist belgian accidentat in Varful Laita din Muntii Fagaras. Barbatul are un picior fracturat si nu se mai poate deplasa.

- Un numar de 12 salvamontisti din judetele Sibiu si Arges cauta vineri seara un turist belgian care si-a fracturat un picior, in Varful Laita din Muntii Fagaras, a anuntat Salvamont. Potrivit sursei citate, actiunea de cautare este desfasurata de sapte salvatori de la SPJ Salvamont Sibiu si…

- Un turist accidentat in Muntii Fagaras va fi coborat cu targa de la peste 2.300 metri altitudine Salvamontistii argeseni intervin in sprijinul colegilor din Sibiu pentru salvarea unui turist accidentat la Saua Capra din Muntii Fagaras. „Actionam cu patrula Salvamont de la Cota 2000 pentru prim ajutor…

- Un turist a decedat si altul s-a accidentat miercuri seara, in Muntii Fagaras, cel ranit fiind deblocat dintr-un perete stancos, de 11 salvamontisti din judetele Sibiu si Arges, care au solicitat, joi, elicopterul SMURD pentru transportul la spital al barbatului, a anuntat Salvamont, potrivit Agerpres.…

- In urma unui apel primit astazi, in jurul orei 15:00 din partea dispeceratului integrat 112, echipa Salvamont Salvaspeo Dambovița a Post-ul Salvamontiștii dambovițeni au carat, doua ore, cu targa, un turist ranit in zona Zanoaga apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvamontistii din Arges si Sibiu intervin, joi seara, pentru salvarea a trei cetateni cehi din Muntii Fagaras. Unul dintre cetateni este ranit la picior. Salvatorii montani au ajuns la victima si au inceput coborarea.