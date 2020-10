Salvamontiști din două județe chemați în vârful muntelui de trei băieți care voiau un taxi, ca să ajungă mai repede la Padina Trei tineri de 20 de ani din București au pus pe jar salvamontiștii din doua județe, doar pentru ca ei iși doreau sa ajunga mai repede la Padina, relateaza salvatorii montani pe pagina de Facebook a Salvamont Bușteni. Cei trei baieți au crezut ca mașinile Salvamont pot fi folosite și ca taxi.Intraga poveste a intervenției de vineri, dintre Omu și Babele, in Bucegi, a fost spusa chiar de salvamontiștii revoltați de ceea ce li s-a intamplat. Apelul a venit de la cei trei tineri care au spus ca unul dintre ei a cazut pe poteca și s-a lovit la un deget. In timp ce incercau sa afle mai multe detalii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

