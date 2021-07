O femeie in varsta de 67 de ani din Pitesti a suferit un stop cardio-respirator sambata, pe munte. In urma incidentului, femeia a murit. Aceasta nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare. La fața locului au intervenit echipa Salvamont din baza Balea Lac si un echipaj SMURD Arges. A fost alertat si elicopterul SMURD Mures, potrivit Agerpres. „Din pacate, victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decesul”, precizeaza Salvamont Sibiu. The post Salvamont Sibiu: O femeie a murit pe munte appeared first on Puterea.ro .