- ”Salvamont Sibiu intervine cu patrula de la Balea Lac in zona Turnul Paltinului, dupa un grup de 7 adulti si 2 copiii. Nu au lanterne si echipament potrivit”, a transmis, luni seara, Salvamont Sibiu.Sursa citata a precizat ca turistii nu au afectiuni medicale si vor fi dusi la Balea Lac.

- Este pericol in centrul Bucureștiului, dupa ce o schela de pe un bloc turn sta sa se prabușeaca, posibil din cauza furtunii de marți aseara. Poliția a blocat traficul, iar autoritațile incearca sa intervina in zona, anunța Antena3.ro.La fața locului, de aproape o ora, muncitorii, ajutați de o macara,…

- O vacanta de Rusalii presarata, din pacate, de violente. Scandal de proportii a fost si pe o alee din statiunea Eforie Nord. Mai multi indivizi s-au luat la bataie in plina strada, fara sa tina cont nici aici ca pe alei erau si copii. Patru barbati si-au impartit pumni si picioare, de fata cu zeci de…

- In urma unui apel primit prin sistemul unic de urgența 112, in jurul orei 18.00, jandarmii hunedoreni au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea unei reptile din Parcul Unirii din orașul Simeria.

- Duminica in jurul orei 12:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au fost solicitați sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor in urma producerii unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism, in orașul Curtici.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat, de gradul trei din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, la Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada masurat la o statie meteo, de 104 centimetri, informeaza Buletinul nivometeorologic.